Вашингтон, 17 октября, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с начала российской спецоперации потеряли уже почти 40 немецких танков Leopard. Об этом 16 октября написало издание Business Insider.

Roman Naumov/Global Look Press

«Танки Leopard — мощные, высокоэффективные, с тяжёлой броней, но они не непобедимы. Фактически, по оценкам некоторых открытых источников, Украина уже потеряла около 40 танков», — говорится в материале.

По словам автора статьи, обе стороны украинского конфликта устанавливают на свои танки специальные защитные экраны от беспилотников и боеприпасов.

Отмечается, что цена такого экрана для немецкого танка Leopard составляет порядка 20 тыс. долларов, однако это только малая часть многомиллионной стоимости этой боевой машины.

При этом защитные сетчатые экраны на украинских военных ремонтных базах устанавливают около 12 часов, а их увеличивающаяся популярность на Украине только подчёркивает их значительную уязвимость, добавляется в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября подбитый российскими военными в зоне спецоперации немецкий танк Leopard 2A6 доставили на «Уралвагонзавод». Специалисты предприятия намерены оценить реальный военно-технический уровень всего трофейного танка и различных его систем.

Американский журнал Military Watch Magazine 3 октября отметил, что российские специалисты могут получить доступ к чувствительным технологиям при изучении танка Leopard 2A6. По словам автора публикации, в данном случае речь идёт не об «экспортной версии» этой боевой машины, так как украинские боевики получили её сразу со складов бундесвера.

Руководство производителя танков Leopard — французско-немецкого консорциума KNDS — 14 октября заявило, что якобы не испытывает беспокойства по поводу захвата российскими военными боевой машины и передачи её для изучения на УВЗ. При этом один из сотрудников предприятия не исключил, что российские специалисты всё же смогут выяснить кое-какие детали об устройстве танка.