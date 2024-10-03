Вашингтон, 3 октября, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Специалисты корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) могут получить доступ к чувствительным технологиям в ходе обследования трофейного немецкого танка Leopard 2A6, захваченного в боях с ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом 3 октября заявил американский журнал Military Watch Magazine.

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Издание отметило, что есть подтверждение доставки на УВЗ минимум одного такого танка для изучения специалистами. При этом, если США отправляли киевскому режиму специальные экспортные варианты американских танков M1A1 Abrams, ФРГ передала свои танки сразу со складов немецкой армии.

«Отправленные Украине танки Leopard 2A6 не были произведены специально для экспорта, а взяты именно из резервов бундесвера, а это значит, что в этих бронемашинах есть более чувствительные технологии», — заявило издание.

Авторы статьи отметили, что танки Leopard стоят на вооружении 15 стран, входящих в НАТО. Также ещё несколько государств либо заказали эту бронетехнику, либо планируют разметить заказы.

«Ожидается, что информация о сильных и слабых сторонах класса танков (Leopard 2A6. — Прим. ред.), полученная благодаря доступу к современному варианту танка, будет высоко цениться российскими Вооружёнными силами», — говорится в сообщении.

Также есть опасения, что Россия поделится добытой информацией с партнёрами, например с Белоруссией и Сирией. Кроме того, издание отметило, что ошибки бойцов ВСУ при использовании немецких танков на поле боя могут негативно повлиять на их экспортный потенциал.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября пресс-служба сообщила о том, что на предприятие доставили подбитый танк Leopard. Специалисты начали разбирать его узлы, системы и агрегаты для их исследования.

Военкор Александр Коц 18 сентября сообщил, что российские военные впервые столкнулись с немецким танком Leopard в приграничных районах Курской области, куда вторглись ВСУ в августе. Он отметил, что на бронетехнике нанесены кресты, как на танках нацисткой Германии в годы Великой Отечественной войны.

Немецкий журналист Юлиан Рёпке на следующий день заявил, что не понимает, как командование украинской армии допустило потерю танка Leopard 2A5 в Курской области. По его словам, этого не могут объяснить и военные ВСУ, с которыми он общался.

ВСУ продолжают также терять танки Leopard в зоне специальной военной операции. В течение 24 сентября российские бойцы подбили три танка, в том числе два Leopard.