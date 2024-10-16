Берлин, 17 октября, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Руководство французско-немецкого консорциума KNDS, производящего танки Leopard, не испытывает беспокойства по поводу захвата российскими военными боевой машины Leopard 2A6 и передачей трофея специалистам в России для его изучения. Об этом сообщает газета Defense News (DN) со ссылкой на представителей организации.

Иван Шилов ИА Регнум Танк Leopard

Один из сотрудников предприятия, которое выпускает танки, утверждает, что скопировать устройство изделия будет трудно. Он также предположил, что у России уже имеется большая часть информации о Leopard 2A6.

Представитель KNDS рассказал, что для Leopard нет понятия «экспортная версия». Собеседник журналистов отметил, что заказы на изготовление танков принимаются с учетом конкретных требований клиентов.

Он не исключил, что российские специалисты всё же смогут выяснить кое-какие детали об устройстве Leopard. Сотрудник KNDS не стал уточнять, о каких технологиях он говорит.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября концерн УВЗ госкорпорации «Ростех» проинформировал, что танк Leopard 2A6, подбитый российскими военными в зоне спецоперации, доставили на «Уралвагонзавод». Специалисты предприятия поставили боевую машину и начали демонтаж её узлов, систем и агрегатов, чтобы провести их исследование и анализ. Эксперты должны оценить реальный военно-технический уровень всего трофейного танка и различных его систем.

3 октября американский журнал Military Watch Magazine написал, что российские специалисты могут получить доступ к чувствительным технологиям в ходе обследования трофейного танка Leopard 2A6. Авторы публикации подчеркнули, что речь идёт не об «экспортной версии», поскольку ВСУ получили эту боевую машину сразу со складов бундесвера.

В статье также подчёркивалось, что неудачное использование украинскими военными танков Leopard может негативным образом отразиться на экспортном потенциале указанной техники.