Нижний Тагил, Свердловская область, 1 октября, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Подбитый российскими военными в зоне проведения спецоперации немецкий танк Leopard украинских формирований доставили на «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»). Об этом 1 октября сообщила пресс-служба УВЗ.

Пресс-служба УВЗ. Кадр из видео

«На «Уралвагонзавод» доставлен немецкий танк «Леопард», подбитый нашими доблестными военными в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Отмечается, что сейчас подбитую немецкую боевую машину поставили на домкраты и специалисты УВЗ начали демонтаж её узлов, систем и агрегатов для их исследований и анализа. После этого эксперты дадут оценку реального военно-технического уровня различных систем и всего трофейного танка.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября стало известно, что украинские боевики потеряли в приграничье Курской области за сутки свыше 300 бойцов и три танка, включая два немецких Leopard. Также ВСУ за это время лишились одной БМП, трёх боевых бронированных машин, двух артиллерийских орудий и шести автомобилей.

Военный корреспондент Александр Коц 18 сентября рассказал, что армия России впервые столкнулись с немецким танком Leopard, поставленным НАТО киевскому режиму, в курском приграничье. Немецкий журналист Юлиан Рёпке 19 сентября заявил, что не понимает, как командование украинских боевиков допустило потерю танка Leopard в Курской области. По его словам, речь идёт об основном боевом танке Leopard 2 модификации 2A5, которые на Украину поставила Швеция.