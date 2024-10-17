Курск, 17 октября, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Экипажи вертолётов Ми-28НМ Вооружённых сил России поразили живую силу и бронетехнику украинской армии в приграничном районе Курской области, сообщили 17 октября в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Mil.ru Вертолёт Ми-28НМ «Ночной охотник»

Российские боевые машины действовали в составе смешанной тактической группы. Удар по противнику выполнялся авиационными ракетами. Лётчики вели огонь согласно координатам авиационного наводчика.

Цель удалось успешно уничтожить. После выполнения стрельб экипажи вертолётов выполнили противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября Минобороны России обнародовало информацию о том, что экипажи российских вертолётов Ка-52М нанесли удары по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничных районах Курской области. Российские военные уничтожили обнаруженные силы противника.

16 октября беспилотный летательный аппарат «Иноходец» Вооружённых сил России ракетным ударом поразил танк украинских формирований в приграничном районе Курской области. Дроном управляли бойцы российской группировки войск «Север». Они выявили скрытый в одной из лесополос вражеский танк, а после решили нанести по нему точечный удар.