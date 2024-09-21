Курск, 21 сентября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Экипажи российских вертолётов Ка-52М нанесли удары по скоплению личного состава и военной технике украинских формирований в приграничных районах Курской области. Об этом 21 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что после выполнения боевой задачи вертолётчики выполнили противоракетный маневр, произвели выпуск тепловых ловушек и благополучно вернулись на площадку вылета

По докладам авиационного наводчика, живая сила и техника украинских боевиков были уничтожены, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 сентября авиация армии России нанесла удары по позициям украинских формирований в районе 18 населённых пунктов в приграничье Курской области. Кроме того, российские лётчики и ракетные войска нанесли удары по скоплению украинских военных у 14 населённых пунктов в Сумской области.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающими работу оборонно-промышленного комплекса Украины. Удары также нанесли по производству дронов и по местам дислокации живой силы, вооружения и военной техники украинских боевиков.