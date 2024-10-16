Курск, 16 октября, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат «Иноходец» армии России ракетным ударом уничтожил танк украинских формирований в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили 16 октября в Министерстве обороны РФ.

Минобороны РФ

Отмечается, что военные российской группировки войск «Север» в ходе проведения разведки в курском приграничье с помощью дрона выявили скрытый в одной из лесополос танк украинских боевиков, после чего приняли решение нанести по нему точечный удар.

«В результате нанесённого расчётом ударного БПЛА «Иноходец» прямого ракетного удара танк боевиков ВСУ был уничтожен», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября российский БПЛА «Иноходец» нанёс ракетный удар по танку Вооружённых сил Украины в приграничье Курской области. Данные объективного контроля подтвердили уничтожение боевой машины противника.

Военные группировки «Север» ВС РФ 14 октября нанесли ракетный удар дроном «Иноходец» по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в курском приграничье. Цель была выявлена в ходе проведения воздушной разведки.

Минобороны 16 октября сообщило, что военные российской группировки «Днепр» применили в Запорожской области противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот», установленный на роботизированную платформу. С помощью него военные ВС РФ нанесли удар по позициям боевиков ВСУ.