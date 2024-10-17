Москва, 17 октября, 2024, 04:00 — ИА Регнум. Высказывание тренера Нурипаши Талибова, являющегося наставником боксёра из РФ Артура Бетербиева, о том, что сейчас спортсмен вынужден представлять Канаду, являются попыткой угодить как российской, так и канадской сторонам. Об этом заявила журналистам олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова.

Tofight.ru Артур Бетербиев

Ранее Талибов отметил, что его подопечный выступает не на Родине «не от хорошей жизни», но ему было было бы приятно официально представлять Россию.

«Хочется быть и нашим, и вашим, а получилось не очень. Не вяжется, если Бетербиев десять лет живет в Канаде, а у нас СВО идет два года», — сказала Журова в беседе с «РИА Новости».

Олимпийская чемпионка отметила, что боксёр выгодно тренироваться на канадской территории, поскольку там проходит больше турниров. Вместе с тем у Журовой сложилось впечатление, что Талибов и Бетербиев пытаются оправдывать свое непроживание в РФ.

При этом она признала, что в Канаде российским спортсменам приходится непросто из-за большой украинской диаспоры. Депутат уверена, что Бетербиев уехал на Запад не из-за спецоперации, а ради спортивной карьеры.

С 2022 года российский боксёр выступает под флагом Канады. Он переехал туда десять лет назад.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 12 на 13 октября Бетербиев в Эр-Рияде завоевал титул абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе. Он одолел в поединке соотечественника Дмитрия Бивола.

В июле 2023 года глава профильного комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что в России могут принять закон, который обяжет отечественных атлетов компенсировать РФ затраты на их подготовку, если те решат сменить спортивное гражданство для выступлений за другую страну.