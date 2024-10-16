Москва, 17 октября, 2024, 00:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виэйра обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины, сообщили 16 октября в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

В своём Telegram-канале МИД РФ также уточнил, что участники разговора также затронули тему подготовки к очередному саммиту объединения БРИКС, который планируется провести в Казани с 22 по 24 октября 2023 года. Кроме того, Лавров и Виэйра подняли вопросы, касающиеся отдельных аспектов деятельности указанной организации.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал БРИКС привлекательным объединением для многих стран. Он отметил, что эта организация является более демократической, чем западные «замкнутые клубы». В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия.

12 сентября Бразилия и Китай представили совместный меморандум по урегулированию конфликта на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал этот план «деструктивным» и заявил, что его авторы якобы предварительно обсудили документ с Россией.

Лавров в ответ на заявление отметил, что украинский политик повёл себя «по-хамски». По словам российского министра, Китай и Бразилия предпринимают подобные усилия из наилучших побуждений.