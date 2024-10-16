Москва, 16 октября, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства военного в Подмосковье. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба СК РФ.

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Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я. А. представить доклад о результатах первоначальных следственных действий и установленных обстоятельствах», — указано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, утром 16 октября в деревне Меленки в Солнечногорске вооружённый мужчина, находясь в автомобиле, несколько раз выстрелил в сидящего на водительском сидении местного жителя — участника спецоперации.

Мужчина скончался от полученных травм. Нападение произошло на дороге. Стрелявший скрылся на своей машине. Автомобиль погибшего ударился в забор дома. При осмотре машины в окне обнаружили восемь пулевых отверстий. Полиция ведёт розыск преступника, объявлен план «Перехват».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), а также по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия). Следователи считают, что убийство военного было спланировано и носит заказной характер.