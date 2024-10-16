Солнечногорск, Московская область, 16 октября, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Следственный комитет России 16 октября возбудил уголовное дело по факту расстрела жителя Солнечногорска (Московская область) неизвестным вооружённым человеком, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Sledcom.ru

Нападение произошло в районе девяти часов утра в деревне Меленки, входящей в Солнечногорский городской округ. Вооружённый человек из своего автомобиля произвел не менее трёх выстрелов в боковое окно водительской двери другой машины, в которой находился местный житель.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3923217" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Подмосковье неизвестный расстрелял участника спецоперации

«В результате мужчина скончался на месте, при этом автомобиль продолжил движение, пока не упёрся в забор дома», — сообщили в ведомстве.

СК РФ возбудил уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия).

Как сообщало ИА Регнум, водитель автомобиля Никита К., который получил смертельное ранение, является участником спецоперации.

В начале сентября в городе Батайске в Ростовской области вооружённый мужчина несколько раз выстрелил в участника СВО из травматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали с 14-ю огнестрельными ушибленными ранами. Из его грудной клетки и таза извлекли пять резиновых пуль.