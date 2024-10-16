Солнечногорск, Московская область, 16 октября, 2024, 16:58 — ИА Регнум. В окне автомобиля расстрелянного в Подмосковье участника спецоперации обнаружены восемь отверстий от пуль, сообщил 16 октября РЕН ТВ.

ГСУ СК России по Московской области

Полиция ведёт розыск преступника, объявлен план «Перехват». Не исключено, что на автомобиле стрелявшего могут быть подложные номера.

Как сообщают правоохранительные органы, убийство военного было спланировано и носит заказной характер.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3923220" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Подмосковье неизвестный расстрелял участника спецоперации

Как сообщало ИА Регнум, утром 16 октября в деревне Меленки в Солнечногорске вооружённый мужчина несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором на водительском сиденье находился местный житель — участник СВО.

Мужчина скончался от полученных травм. Нападение произошло на дороге. Стрелявший скрылся на своей машине. Автомобиль погибшего ударился в забор дома.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), а также по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия). Ведомство опубликовало видео с места происшествия.