Москва, 16 октября, 2024, 19:11 — ИА Регнум. После выборов в Германии партии, входящие в коалицию канцлера ФРГ Олафа Шольца, проиграли. Теперь политик ищет пути, как убедить немецкое общество, что он «канцлер мира» и что он может сделать что-то для прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум в среду, 16 октября.

Global Look Press

«Ему нужен сам факт разговора, чтобы сказать, вот, я разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, как этим во всю до этого «торговал» президент Франции Эммануэль Макрон, который делал такие же заявления», — подчеркнул эксперт.

Также Светов добавил, что у Шольца нет полномочий и рычагов прекратить конфликт на Украине. Сделать это могут исключительно США.

«Франция выделила средства Украине и заявила, что на будущий год она снова дадут деньги Украине. Единственный козырь у Шольца — это отказ от поставок дальнобойных ракет», — отметил Светов.

Политолог подчеркнул, что Германия продолжает снабжать Украину военной помощью. Кроме того, подтвердились факты того, что немецкие наемники участвовали в боях в Курской области, в связи с чем представить диалог канцлера ФРГ и президента России становится трудно.

Ранее в этот же день, 16 октября, Шольц в ходе своего выступления в бундестаге заявил, что готов обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине. Политик также высказался за проведение мирной конференции по украинскому конфликту с участием российской стороны.

Как сообщало ИА Регнум 11 октября, Германия при этом передала Украине ранее обещанный пакет военной помощи стоимостью 600 млн евро. Тогда Шольц уточнил, что к концу этого года Германия планирует предоставить помощь Украине ещё на 1,4 млрд евро при поддержке Бельгии, Дании и Норвегии.