Москва, 16 октября, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Бывшему начальнику управления техникой и механизмами ФГУП «Главное военное строительное управление № 14» («ГВСУ №14») Минобороны России Игорю Кущу предъявили обвинение в получении пяти взяток на общую сумму 34 млн рублей. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба СК РФ.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

«В отношении Куща избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На его имущество стоимостью более 50 млн рублей наложен арест», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия Кущ с декабря 2022 года по март 2024 года получал взятки от бизнесменов за содействие в покупке дорожно-строительной техники у «ГВСУ №14». Следствие завершено, дело передадут в суд после того, как обвиняемый ознакомится с его материалами.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября суд арестовал недвижимость и банковские счета экс-начальника главного кадрового управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он брал деньги от бизнесменов за содействие их интересам.

13 октября стало известно, что Генпрокуратура России готовит документы для конфискации активов бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в растрате. Его могут лишить особняка в центре Москвы, участка на берегу Волги, нескольких автомобилей и десятков миллионов рублей.