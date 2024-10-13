Москва, 13 октября, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Генпрокуратура России начала готовить материалы, необходимые для конфискации активов бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, включая особняк в центре Москвы, участок на берегу Волги, множество иномарок и десятки миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

В публикации говорится, что в результате расследования было выявлено, что Иванов с 2012 года являлся «бенефициарным владельцем» ООО «Дворянское гнездо», на которое зарегистрирован главный дом усадьбы Софьи Волконской в Чистом переулке.

Кроме того, в поле зрения правоохранителей попал участок земли на Волге в Тверской области площадью 2,6 тыс. кв. м. Согласно следствию, бывший замминистра пытался скрыть данный участок и зарегистрировал его в 2020 году на ООО «Волжский берег» на подельника Сергея Бородина, сказано в материале.

Вместе с этим на счетах Иванова заблокировали «десятки миллионов». У бывшего замминистра арестовали целый парк дорогостоящих иномарок, включая минивэн Mercedes-Benz V-класса, внедорожник Chevrolet Suburban, Bentley Continental, спортивный мотоцикл MV Agusta, сообщает газета.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября следователи завершили следственные действия по новому уголовному делу о растрате в особо крупном размере в отношении Иванова.

Новое дело состоит из двух эпизодов. Фигурант перечислил на счета иностранных компаний средства банка «Интеркоммерц» — всего более 3 млрд рублей. Мошенничество проводилось под видом заключения договоров о купле-продаже валюты.

Также бывшему замминистра обороны вменяется растрата более 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, бывший чиновник вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.

Ни по одному из обвинений Тимур Иванов, арестованный по решению суда до 23 декабря, не признаёт вину.

24 сентября стало известно, что по делу Иванова наложен арест на имущество на сумму 82,5 млн рублей: на земельный участок площадью 82 тыс. кв. м, на загородный дом площадью 2,5 тыс. кв. м и на баню в Тверской области площадью 420 кв. м.