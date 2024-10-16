Москва, 16 октября, 2024, 04:50 — ИА Регнум. Суд наложил арест на объекты недвижимости и банковские счета экс-начальника Главного кадрового управления Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Об этом свидетельствуют судебные документы.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Суд арестовал 29 счетов в трёх российских банках, земельный участок в Красногорске, земельный участок и дом в деревне Обушково в Истринском районе Московской области, землю и трёхэтажный дом в Краснодаре, а также квартиру в Западном административном округе Москвы, уточняет ТАСС.

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ) в отношении Кузнецова возбудили 14 мая. По версии следствия, в 2021–2023 годах на должности начальника управления Генерального штаба Вооружённых сил России Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу. В отношении фигуранта дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Кузнецову до 12 января 2025 года.

По данному уголовному делу также проходит бизнесмен Лев Мартиросян, обвиняемый в даче взятки бывшему главному кадровику Минобороны в виде земельного участка и дома. В конце сентября суд арестовал недвижимость предпринимателя общей стоимостью более 50 млн рублей.