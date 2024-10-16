Курск, 16 октября, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Подразделения ВС России за последние сутки отразили восемь контратак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинская армия действовала в направлении населённых пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово. В результате боевых действий ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными. Российскими военными были уничтожены танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и два автомобиля. Шесть украинских бойцов сдались в плен.

Подразделения группировки войск «Север» поразили формирования 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах поселений Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плёхово.

Как сообщало ИА Регнум, совокупные потери украинской армии за период боевых действий на курском направлении составили свыше 23,5 тыс. бойцов. ВС России были уничтожены 160 танков, 75 боевых машин пехоты, 100 бронетранспортеров, 934 боевые бронированные машины, 639 автомобилей и другая техника.

15 октября российский беспилотник «Иноходец» нанёс ракетный удар по украинскому танку в курском приграничье, уничтожив цель. Координаты были получены с помощью дрона. Военная техника находилась в лесополосе. Накануне расчёт нанёс удар по пункту временной дислокации подразделения украинской армии в Курской области. Цель была успешно поражена.