Москва, 16 октября, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Потери Вооружённых силы Украины (ВСУ) за всё время ведения боевых действий в Курской области превысили 23 550 тыс. человек, сообщила 16 октября пресс-служба Министерства обороны РФ.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

За сутки потери ВСУ составили более 350 человек, кроме того, были уничтожены 21 единица бронетехники, в том числе два танка, три боевые машины пехоты и 16 боевых бронированных машин, а также пять минометов и семь автомобилей. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.

«Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 23 550 военнослужащих, 160 танков, 75 боевых машин пехоты, 100 бронетранспортеров, 934 боевые бронированные машины, 639 автомобилей, 189 артиллерийских орудий, 37 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил 14 октября, что с начала августа российскими военными освобождено около половины территории Курской области, ранее захваченной ВСУ. Он подчеркнул, что в боях на курском направлении украинская армия лишилась значительного количества переданной Западом техники и живой силы.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ и иностранные наёмники с особой жестокостью убивали мирных жителей, когда вторглись в Курскую область. Эти факты были зафиксированы российскими военными следователями. В частности, в начале августа в Суджанском районе были убиты с особой жестокостью не менее трёх гражданских лиц, отмечалось в сообщении.