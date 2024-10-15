Курск, 15 октября, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Российский беспилотник «Иноходец» нанёс ракетный удар по украинскому танку в приграничье Курской области, уничтожив цель, сообщили 15 октября в Минобороны РФ.

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Удар по украинскому танку нанесли военные группировки российских войск "Север", получив в помощью дрона данные о его местоположении в лесополосе.

"В результате нанесённого расчётом ударного БПЛА "Иноходец" ракетного удара танк боевиков ВСУ был уничтожен", - сообщили в ведомстве.

Данные объективного контроля подтвердили поражение бронетехники.

Как сообщало ИА Регнум, расчёт дрона "Иноходец" 8 октября уничтожил в Сумской области огневую позицию украинской самоходной артиллерийской установки Caesar французского производства. САУ находилась в лесополосе, российская разведка обнаружила её.

Накануне, 14 октября, нанёс удар по пункту временной дислокации подразделения украинской армии в Курской области. Цель была успешно паражена.