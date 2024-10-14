Курск, 14 октября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Военные группировки войск «Север» с помощью беспилотника «Иноходец» нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 14 октября сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Обнаружить украинский пункт удалось в ходе разведки. Его обустроили в одном из приграничных районов.

«После определения и подтверждения точных координат было принято решение о точечном огневом воздействии», — заявили в ведомстве.

На кадрах объективного контроля зафиксировали точное попадание по цели и детонацию снаряда.

Как сообщало ИА Регнум, за последние сутки российские военные отразили пять контратак украинской армии в направлении поселений Любимовка, Ольговка, Толстый Луг. В ходе боевых действий ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными. Были уничтожены три боевые бронированные машины и три автомобиля. Совокупные потери противника за время боевых действий в Курской области превысили 22,9 тыс. военных.

13 октября Су-34 ВКС России нанёс удар по опорному пункту и скоплению личного состава ВСУ в курском приграничье. Работа по целям велась авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Заданные цели были уничтожены.