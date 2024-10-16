Москва, 16 октября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Россия с уважением относится к решению Казахстана не подавать заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС. Об этом 16 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

«С уважением. Казахстан — наш друг, наш стратегический партнёр, наш союзник, мы дорожим нашими отношениями», — сказал он на брифинге, комментируя соответствующие заявления казахской стороны.

Представитель Кремля подчеркнул, что Казахстан самостоятельно принимает решения по вопросу об участии или неучастии в каких-либо организациях.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 октября советник и пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что республика в ближайшем будущем не собирается подавать заявку на вступление в БРИКС. При этом он отметил, что Астана с интересом следит за эволюцией БРИКС и поддерживает призывы стран организации приложить все усилия для построения справедливого миропорядка.

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