Астана, 16 октября, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Казахстан в ближайшем будущем не планирует подавать заявку на вступление в БРИКС, сообщил 16 октября в беседе с TengriNews советник и пресс-секретарь главы республики Берик Уали.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«В обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учётом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения», — заявил Уали.

Вместе с тем политик отметил, что Астана с интересом следит за эволюцией БРИКС и поддерживает призывы государств блока приложить все усилия для построения справедливого миропорядка. В настоящее время, по его словам, казахстанская дипломатия отдаёт приоритет ООН как универсальной и безальтернативной международной организации.

Как передавало ИА Регнум, вице-премьер Сербии Александр Вулин 9 октября сообщил, что Белград рассматривает вступление в БРИКС в качестве альтернативы членству в Евросоюзе. Брюссель требует от республики менять политическую систему, признать независимость Косово и легализовать однополые браки, тогда как БРИКС ни к чему подобному не обязывает.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 октября назвал БРИКС более демократическим объединением, чем «замкнутые клубы» на Западе. Организация становится всё более популярной, так как многие страны не хотят сохранять отношения, основанные на диктате одних государств над другими.

В тот же день заявку на вступление в объединение подала Шри-Ланка.