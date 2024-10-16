Москва, 16 октября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили склад безэкипажных катеров украинской армии. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны РФ.

РИА Новости

«Также нанесено поражение: инфраструктуре военного аэродрома, двум предприятиям по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, а также обеспечивающему топливом Вооружённые силы Украины (ВСУ) нефтеперерабатывающему заводу», — заявили в оборонном ведомстве.

Российские военные нанесли удар по установкам берегового противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» и зенитного ракетного комплекса «С-200» украинской армии, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили тря снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 56 беспилотников ВСУ самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, в течение последних суток ВС России были освобождены от украинских боевиков село Красный Яр в Донецкой Народной Республике и населённый пункт Невское в Луганской Народной Республике.

Днём ранее российские военные за сутки отразили девять контратак украинской армии в зоне проведения спецоперации. При этом подразделения группировки российских войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли удары по украинской армии в Харьковской области в районах сёл Петропавловка и Берестовое, в Донецкой Народной Республике в районе села Григоровка, в Луганской Народной Республике возле села Червоная Диброва.