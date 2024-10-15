Москва, 15 октября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Российские военные за сутки отразили девять контратак украинской армии в зоне проведения спецоперации, заявил 15 октября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Группировка российских войск «Запад» отразила в течение суток четыре контратаки ВСУ. Российские бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли удары по украинской армии в Харьковской области в районах сёл Петропавловка и Берестовое, в Донецкой Народной Республике в районе села Григоровка, в Луганской Народной Республике — возле села Червоная Диброва. ВСУ потеряли до 300 военных, танк, две гаубицы Д-30 калибра 122 мм. Уничтожены два склада с боеприпасами.

Южная группировка российских войск отразила три контратаки ВСУ. Российские бойцы продолжили в течение суток продвижение вглубь обороны противника и нанесли по нему удары в ДНР в районах сёл Катериновка, Зализнянское, Миньковка и Антоновка. ВСУ потеряли до 590 военных, боевую бронемашину, гаубицу М777 американского производства калибра 155 мм, орудие М119 американского производства калибра 105 мм, а также одну Д-30.

Группировка российских войск «Центр» улучшила за сутки положение по переднему краю и нанесла удары по украинским подразделениям в ДНР в районах городов Димитров и Селидово, посёлков Дружба и Сухая Балка и сёл Николаевка и Новодмитровка.

«Отражены две контратаки штурмовых групп 100-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 500 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира», — сообщил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки в зоне СВО российские силы противовоздушной обороны сбили 43 украинских беспилотника и управляемую авиабомбу Hamme.

Украинская армия потеряла за сутки 1575 военных в зоне спецоперации. Наибольшие потери (до 590 военных) украинская армия понесла в зоне ответственности Южной группировки.