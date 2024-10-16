Москва, 16 октября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили от украинских боевиков село Красный Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 октября рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Красный Яр Донецкой Народной Республики», — заявил он.

Конашенков уточнил, что российские войска также поразили живую силе и технику противника в районе Вишневого, Новоселидовки, Дзержинска, Воздвиженки, Селидово и Сухой Балки в ДНР, отразив 10 контратак штурмовых групп Вооружённых сил Украины (ВСУ).

В результате этого украинские формирования за сутки потеряли на этом направлении до 465 боевиков, две боевые бронированные машины («Казак» и турецкую Kirpi), четыре автомобиля, орудие Д-20 и гаубицу Д-30, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 октября армия России освободила населённый пункт Невское в Луганской Народной Республике. Группировка российских войск «Запад» также нанесла удары по личному составу и военной технике украинской армии у Купянска, Новоосиново, Берестового, Зеленого Гая и Глушковки в Харьковской области.

Глава ДНР Денис Пушилин 15 октября рассказал, что российские военные освободили от украинских формирований уже больше двух третей территории города Дзержинска (украинское название — Торецк). Он добавил, что ВС РФ героическими усилиями выбивают украинских боевиков из многоэтажных зданий и продвигаются на территории города.

В Минобороны 14 октября сообщили об освобождении населённого пункта Левадное в Запорожской области. Отмечалось, что армия России также нанесла удары по позициям ряда бригад украинских боевиков около Доброволья в ДНР и Темировки в Запорожской области.