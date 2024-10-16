Москва, 16 октября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Подразделения российской армии освободили от Вооружённых сил Украины (ВСУ) населённый пункт Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 16 октября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Невское», — говорится в сводке министерства.

Эта войсковая группировка также за сутки нанесла удары по личному составу и военной технике пяти бригад ВСУ под Харьковом. Общие потери противника в зоне её ответственности составили более 430 военных, танк, два автомобиля, гаубица Д-30, произведённое в США артиллерийское орудие М119, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и склад с боеприпасами.

Кроме того, за последние сутки российские войска освободили село Красный Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как передавало ИА Регнум, бойцы группировки войск «Центр» ВС России 13 октября освободили село Михайловка в ДНР. Они также отразили 11 контратак украинских штурмовиков.

14 октября подразделения войсковой группировки «Восток» освободили населённый пункт Левадное в Запорожской области. Они также заняли более выгодные позиции.

Глава ДНР Денис Пушилин 15 октября сообщил, что Вооружённые силы РФ освободили более трёх третей Дзержинска. Российские бойцы героически выбивают боевиков ВСУ из многоэтажек и продвигаются вперёд, отметил он.