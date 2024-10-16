Мелитополь, 16 октября, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Офицер Вооружённых сил Украины (ВСУ) добровольно сдался в плен на передовой в Запорожской области, передав российским военным данные о командном пункте и позициях украинских формирований. Об этом 16 октября рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Mihir Melwani/Global Look Press

«Показательный случай произошёл на степногорском направлении запорожской линии фронта. Там офицер ВСУ добровольно перешёл на мирную сторону, не пожелав больше воевать за режим [Владимира] Зеленского», — привело его слова «РИА Новости».

Рогов уточнил, что офицер ВСУ также сообщил место размещения командного пункта и позиции украинских боевиков, по которым затем был нанесён удар.

По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ, всё больше жителей контролируемой киевским режимом территории начинают понимать, что последний является для Украины смертоносным чужеродным телом, от которого необходимо как можно быстрее избавиться.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что взятый в плен боец украинского националистического формирования «Айдар» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Зайченко захотел получить гражданство РФ и служить в «Ахмате».

В конце августа суд в Киеве обвинил снайпера сил специального назначения (ССО) ВСУ в том, что он навёл на своё подразделение российскую ракету «Искандер-М» на авдеевском направлении. По информации следователей, украинский боец в ноябре 2023 года передал ВС РФ данные о временной дислокации своего подразделения.