* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Курск, 15 октября, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Сдавшийся в плен российским военным боец украинского националистического формирования «Айдар» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Зайченко захотел получить гражданство России и служить в составе спецназа «Ахмат». Об этом 15 октября сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Кадр из видео

«Отряду спецназа «Ахмат» и 4-й бригаде [3-й общевойсковой армии] под командованием Шустрого сдался в плен боец «Айдара», который ходатайствует о получении российского гражданства и о приёме его на службу в спецназ «Ахмат», — написал он в своём Telegram-канале.

Алаудинов также опубликовал видеозапись с просьбой пленного, на которой тот рассказывает, что служил в составе указанного националистического формирований и добровольно сдался в плен бойцам «Ахмата».

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября российский военкор Юрий Котенок рассказал, что взятые в плен украинские бойцы хотят получить гражданство России. По его словам, таких пленных в последнее время становится всё больше.

Представитель российского силового ведомства 11 октября сообщил, что взятый в плен российскими военными под Курском мобилизованный житель Одессы попросил не отправлять его на Украину. Украинский боевик получил ранения ноги и головы в ходе уничтожения разведгруппы, после чего ему оказали помощь российские военные.