Киев, 24 августа, 2024, 06:09 — ИА Регнум. Шевченковский районный суд Киева обвинил снайпера сил специального назначения (ССО) Вооружённых сил Украины в том, что он навёл на своё подразделение российскую ракету «Искандер-М». Об этом сообщается на сайте судебной инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Постановление было вынесено в начале июля. По данным следствия, в ноябре 2023 года военный передал российской стороне данные о временной дислокации своего отряда. По этим координатам позже ударил снаряд указанного оперативно-тактического комплекса России.

События разворачивались на авдеевском направлении. В судебном постановлении уточняется, что в результате удара украинские военные, входящие в подразделение, были уничтожены или получили ранения.

Сторона обвинения считает, что российские силы завербовали украинского снайпера и он не раз предоставлял им необходимые сведения, получая якобы за это денежные средства.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля 2023 года на Украине задержали бывшего командира одной из частей ССО ВСУ Романа Червинского. Его заподозрили в провале при вербовке российских пилотов. Он планировал завладеть самолётом Воздушно-космических сил (ВКС) РФ через привлечение этих лётчников, но не согласовал свои намерения с вышестоящим руководством.

Один из российских пилотов будто бы согласился на предложение перейти на сторону Киеву, но по факту утекли данные о размещении личного состава и авиационной техники ВСУ, что привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области Украины. В Киеве сочли, что случившееся спровоцировал Червинский.