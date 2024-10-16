Париж, 16 октября, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европарламента Урсула фон дер Ляйен выделяют деньги на похищение граждан Украины в ходе мобилизации.

Dominik Butzmann/Global Look Press

Так он прокомментировал видеозапись, на которой люди в масках пытаются затолкать мужчину в автомобиль. Их пытается остановить некая женщина.

«Вот на что Макрон вновь выделил 3 млрд евро! Вот на что фон дер Ляйен вновь выделит 35 млрд евро! Еще один молодой человек, которого отряды [главы киевского режима Владимира] Зеленского и НАТО грубо похитили на глазах у матери, отправился умирать на фронт!» — написал он 16 октября в соцсети X (бывший Twitter).

Политик назвал власти на Украине коррумпированными и призвал прекратить направлять финансы для поддержки Киева.

Как сообщало ИА Регнум, на минувшей неделе военкоматы провели десятки рейдов по ресторанам, ночным клубам, АЗС, торгово-развлекательным центрам и концертным залам на Украине. Самая масштабная проверка была на концерте рок-группы «Океан Эльзы» в Киеве. Рейды прошли в целом ряде городов, контролируемых киевским режимом, включая Киев, Харьков, Днепропетровск и Львов.

Подобные меры украинское издание «Страна. ua» объяснило срывом планов мобилизации. Отмечалось, что в некоторых регионах «недобор» мобилизованных доходит до 70% от плановых показателей. Спад темпов мобилизации начали фиксировать с сентября.

Президент России Владимир Путин отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого гитлерюгенда. Именно для этого в Киеве заговорили о новом снижении призывного возраста, отметил российский лидер.