Киев, 12 октября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) пришли на концерт группы «Океан Эльзы» и устроили облаву на мужчин. Об этом пишет украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

Во время рейда сотрудники ТЦК требовали у находящихся на концерте мужчин предъявить документы. При этом некоторых из них военкомы силой заталкивали в машины и увозили в неизвестном направлении. Другие люди в этот момент кричали «Позор!» в ответ на действия работников ТЦК.

По информации нардепа Верховной рады Артёма Дмитрука, в рейде участвовали порядка сотни военкомов и полицейских. Кроме этого, заявил Дмитрук, облавы проходили также в ряде ресторанов и ночных клубов украинской столицы.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября, по указу главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине приостановили бронь от мобилизации. Он выразил недовольство тем, что 1,5 млн украинцев оказались забронированы от мобилизации. Правительство страны до 15 ноября приостановило действие ряда положений, которые определяют критически важные предприятия, работники которых могут получить бронь.

Военнопленный Александр Гусак ранее рассказал, что на Украине сотрудников военкоматов финансово мотивируют за каждого мобилизованного. По его словам, чаще всего ТЦК вылавливают «алкашей» и обеспеченных молодых мужчин с целью получения взятки.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Он также допустил, что призывной возраст на Украине будет вновь понижен для мобилизации студентов и создания аналога немецкого гитлерюгенда.