Львов, Украина, 12 октября, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Львовские и хмельницкие Telegram-каналы сообщают о массовых рейдах сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинское наименование военкоматов) в торгово-развлекательных центрах и ресторанах указанных западноукраинских городов, передаёт издание «Страна. ua».

Ppe/Global Look Press

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники ТЦК перекрывают выходы из заведений и проверяют документы у мужчин предположительно призывного возраста. Женщины, в свою очередь, вступают с сотрудниками ТЦК в дискуссии.

Накануне вечером и в ночь на 12 октября массовые рейды прошли в ресторанах и ночных клубах целого ряда городов, контролируемых киевским режимом, включая Киев, Львов, Ужгород, Хмельницкий, Днепропетровск и Харьков, напомнило издание.

Самый крупный рейд был проведён во время киевского концерта рок-группы «Океан Эльзы», солист которой Святослав Вакарчук является активным сторонником действующего киевского режима. Сообщалось, что после появления военкомов на концерте билеты на следующие выступления группы начали сдавать в массовом порядке.

Как сообщало ИА Регнум, в мае киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Украинские СМИ ежедневно сообщают о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержать мужчин для мобилизации.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого «гитлерюгенда». Именно для этого в Киеве заговорили о новом снижении призывного возраста, подчеркнул Путин.