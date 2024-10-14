Киев, 14 октября, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Масштабные рейды сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования — украинский аналог военкоматов) на мужчин призывного возраста по всей Украине объясняются срывом планов мобилизации. Об этом 14 октября сообщило издание «Страна. ua».

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«С сентября пошёл сильный спад. (…) Предполагалось, что это ответственные граждане, которые добровольно идти на фронт не готовы, но если им придёт повестка, то прятаться не будут. Но реальность оказалась иной», — приводит издание слова источника в системе ТЦК.

Отмечается, что в некоторых регионах «недобор» мобилизованных доходит до 70% от плановых показателей.

Как сообщало ИА Регнум, на минувшей неделе военкоматы провели десятки рейдов по ресторанам, ночным клубам, АЗС, торгово-развлекательным центрам и концертным залам на Украине. Самая масштабная проверка была на концерте рок-группы «Океан Эльзы» в Киеве. Рейды прошли в целом ряде городов, контролируемых киевским режимом, включая Киев, Харьков, Днепропетровск и Львов.

9 октября по указу главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине приостановили бронь от мобилизации. Полтора миллиона украинцев оказались забронированы от мобилизации. Правительство страны до 15 ноября приостановило действие ряда положений, определяющих критически важные предприятия, работники которых могут получить бронь.

В мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам ТЦК вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Президент России Владимир Путин отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого гитлерюгенда. Именно для этого в Киеве заговорили о новом снижении призывного возраста, отметил российский лидер.