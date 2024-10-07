В Бейруте две больницы приостановили работу из-за ударов ВВС Израиля
Бейрут, 7 октября, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Больница Святой Терезы и госпиталь «Аль-Расул Аль-Азам» приостановили работу из-за ударов ВВС Израиля по южным районам столицы Ливана Бейрута. Об этом 7 октября сообщил телеканал Al Mayadeen.
По его данным, на южный пригород Бейрута ВВС Израиля совершили 15 авианалётов. По данным телеканала, израильская авиация подвергла бомбардировке установленные на территории медучреждения палатки, в которых нашли убежище перемещённые лица.
По данным арабских СМИ, в результате авианалета как минимум 11 человек получили ранения, сведений о жертвах не поступало.
Ранее ИА Регнум сообщало, что израильские военные атаковали южный пригород Бейрута, так как, по сведениям ЦАХАЛ, там якобы находятся командные центры, объекты, связанные с разведданными «Хезболлы», и другая инфраструктура шиитского движения.
Как утверждает израильская сторона, командные центры использовались ливанским шиитским движением для планирования и осуществления террористических атак против ЦАХАЛ и Израиля. Военные ЦАХАЛ уверяют, что объекты «Хезболлы» якобы намеренно размещены в самом центре Бейрута и жилых кварталах.
До этого ЦАХАЛ сообщила, что в течение суток 6 октября с территории Ливана в направлении Израиля было выпущено более 120 снарядов. Ближе к полуночи, после того как в нескольких северных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, израильские средства противовоздушной обороны обнаружили ещё около 20 снарядов, выпущенных с территории Ливана. Ракеты-перехватчики сбили несколько воздушных целей.