Бейрут, 7 октября, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Больница Святой Терезы и госпиталь «Аль-Расул Аль-Азам» приостановили работу из-за ударов ВВС Израиля по южным районам столицы Ливана Бейрута. Об этом 7 октября сообщил телеканал Al Mayadeen.

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

По его данным, на южный пригород Бейрута ВВС Израиля совершили 15 авианалётов. По данным телеканала, израильская авиация подвергла бомбардировке установленные на территории медучреждения палатки, в которых нашли убежище перемещённые лица.

По данным арабских СМИ, в результате авианалета как минимум 11 человек получили ранения, сведений о жертвах не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что израильские военные атаковали южный пригород Бейрута, так как, по сведениям ЦАХАЛ, там якобы находятся командные центры, объекты, связанные с разведданными «Хезболлы», и другая инфраструктура шиитского движения.

Как утверждает израильская сторона, командные центры использовались ливанским шиитским движением для планирования и осуществления террористических атак против ЦАХАЛ и Израиля. Военные ЦАХАЛ уверяют, что объекты «Хезболлы» якобы намеренно размещены в самом центре Бейрута и жилых кварталах.

До этого ЦАХАЛ сообщила, что в течение суток 6 октября с территории Ливана в направлении Израиля было выпущено более 120 снарядов. Ближе к полуночи, после того как в нескольких северных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, израильские средства противовоздушной обороны обнаружили ещё около 20 снарядов, выпущенных с территории Ливана. Ракеты-перехватчики сбили несколько воздушных целей.