Госдеп США обвинил КНДР в росте эскалации и призвал вернуться к переговорам
Госдеп США: КНДР не должна делать шаги, повышающие риск эскалации
Вашингтон, 16 октября, 2024, 00:28 — ИА Регнум. Американские власти призывают КНДР отказаться от действий, которые якобы увеличивают напряженность и повышают риск вооружённого конфликта на Корейском полуострове. Об этом заявил журналистам представить Госдепартамента США Мэтью Миллер.
На брифинге, опубликованном на сайте ведомства, он отметил, что Северная Корея должна вернуться к переговорам и дипломатическим контактам. Миллер добавил, что США продолжают следить за ситуацией вокруг КНДР и координируют свои действия с южнокорейскими властями.
Как сообщало ИА Регнум, 12 октября северокорейский Генштаб отдал приказ о приведении в полную готовность к стрельбе артиллерийские соединения у пограничной линии с Южной Кореей. КНДР заявила, что готова принять решительные ответные меры в случае, если беспилотники, направленные против Пхеньяна, снова будут запущены. Северная Корея предупредила, что «время атаки» может наступить в любой момент.
14 октября лидер КНДР Ким Чен Ын провёл совещание, посвящённое вопросам обороны и безопасности, включая «серьёзную провокацию по нарушению суверенитета» республики. 15 октября агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея проинформировало о том, что КНДР подорвала участки двух межкорейских автомобильных дорог, соединяющих Южную и Северную Корею.
По данным Yonhap, в результате подрыва южнокорейские солдаты не пострадали. Армия Южной Кореи якобы открыла предупредительный огонь в ответ на подрыв межкорейских дорог.