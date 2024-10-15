Вашингтон, 16 октября, 2024, 00:28 — ИА Регнум. Американские власти призывают КНДР отказаться от действий, которые якобы увеличивают напряженность и повышают риск вооружённого конфликта на Корейском полуострове. Об этом заявил журналистам представить Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

На брифинге, опубликованном на сайте ведомства, он отметил, что Северная Корея должна вернуться к переговорам и дипломатическим контактам. Миллер добавил, что США продолжают следить за ситуацией вокруг КНДР и координируют свои действия с южнокорейскими властями.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября северокорейский Генштаб отдал приказ о приведении в полную готовность к стрельбе артиллерийские соединения у пограничной линии с Южной Кореей. КНДР заявила, что готова принять решительные ответные меры в случае, если беспилотники, направленные против Пхеньяна, снова будут запущены. Северная Корея предупредила, что «время атаки» может наступить в любой момент.

14 октября лидер КНДР Ким Чен Ын провёл совещание, посвящённое вопросам обороны и безопасности, включая «серьёзную провокацию по нарушению суверенитета» республики. 15 октября агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея проинформировало о том, что КНДР подорвала участки двух межкорейских автомобильных дорог, соединяющих Южную и Северную Корею.

По данным Yonhap, в результате подрыва южнокорейские солдаты не пострадали. Армия Южной Кореи якобы открыла предупредительный огонь в ответ на подрыв межкорейских дорог.