В Сеуле заявили о подрыве межкорейских автомобильных дорог Пхеньяном
Сеул, 15 октября, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Участки двух межкорейских автомобильных дорог, соединяющих Южную и Северную Корею, подорвали власти КНДР со своей стороны. Об этом 15 октября сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.
Отмечается, что затронуты автодороги на западе и востоке Корейского полуострова.
«Северная Корея около полудня подорвала участки дорог к северу от военной демаркационной линии. Наши военные усиливают готовность и наблюдение», — уточняется в сообщении.
Ранее ИА Регнум сообщало, что военные в Южной Корее предупредили о подготовке КНДР к подрыву дорог со своей стороны в направлении южнокорейской границы.
Генштаб армии КНДР заявил, что Северная Корея с 9 октября проведёт работы по блокировке всех автомобильных и железных дорог, соединяющих её территорию с Южной Кореей, о чём уведомила американские войска, чтобы избежать столкновений.
Власти КНДР назвали такое решение «практическими мерами по последовательному территориальному размежеванию» и потребовали от Сеула прекратить полёты беспилотников с агитационными листовками.
Генеральный штаб Корейской народной армии 14 октября приказал привести в полную готовность приграничные артиллерийские силы на границе с Республикой Корея. В Пхеньяне уточнили, что готовы принять решительные ответные меры в случае, если Сеул продолжит запуск дронов в сторону КНДР.