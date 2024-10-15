Сеул, 15 октября, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Участки двух межкорейских автомобильных дорог, соединяющих Южную и Северную Корею, подорвали власти КНДР со своей стороны. Об этом 15 октября сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Иван Шилов ИА Регнум КНДР и Южная Корея

Отмечается, что затронуты автодороги на западе и востоке Корейского полуострова.

«Северная Корея около полудня подорвала участки дорог к северу от военной демаркационной линии. Наши военные усиливают готовность и наблюдение», — уточняется в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что военные в Южной Корее предупредили о подготовке КНДР к подрыву дорог со своей стороны в направлении южнокорейской границы.

Генштаб армии КНДР заявил, что Северная Корея с 9 октября проведёт работы по блокировке всех автомобильных и железных дорог, соединяющих её территорию с Южной Кореей, о чём уведомила американские войска, чтобы избежать столкновений.

Власти КНДР назвали такое решение «практическими мерами по последовательному территориальному размежеванию» и потребовали от Сеула прекратить полёты беспилотников с агитационными листовками.

Генеральный штаб Корейской народной армии 14 октября приказал привести в полную готовность приграничные артиллерийские силы на границе с Республикой Корея. В Пхеньяне уточнили, что готовы принять решительные ответные меры в случае, если Сеул продолжит запуск дронов в сторону КНДР.