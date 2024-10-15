Пхеньян, 15 октября, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Армия Южной Кореи открыла предупредительный огонь в ответ на подрыв межкорейских дорог военными КНДР. Об этом 15 октября сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Kim Jae-Hwan/Global Look Press

«Наши военные вели ответный огонь в районе к югу от военной демаркационной линии, разделяющей две Кореи», — заявили в комитете.

Там добавили, что в результате подрыва южнокорейские солдаты не пострадали. Они продолжают наблюдение за действиями военных КНДР, фиксируя их дополнительные работы с тяжёлой техникой.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Южной Кореи заявили о подрыве со стороны КНДР участков двух межкорейских автомобильных дорог. Отмечается, что затронуты автодороги на западе и востоке Корейского полуострова.

Генштаб армии КНДР заявил, что Северная Корея с 9 октября проведёт работы по блокировке всех автомобильных и железных дорог, соединяющих её территорию с Южной Кореей, о чём уведомила американские войска, чтобы избежать столкновений. Власти КНДР назвали такое решение «практическими мерами по последовательному территориальному размежеванию» и потребовали от Сеула прекратить полёты беспилотников с агитационными листовками.

Генеральный штаб Корейской народной армии 14 октября приказал привести в полную готовность приграничные артиллерийские силы на границе с Республикой Корея.