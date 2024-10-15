Пхеньян, 15 октября, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл в Пхеньяне совещание, посвящённое вопросам обороны и безопасности, включая «серьёзную провокацию по нарушению суверенитета» республики. Об этом 15 октября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кристина Кормилицына/РИА Новости Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

Отмечается, что заседание состоялось 14 октября, в нём принимали участие глава минобороны КНДР Но Гван Чхоль, секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Чо Чхун Рён, начальник Генштаба Корейской народной армии (КНА) Ли Ён Гиль, замглавы Генштаба КНА, начальник Главного разведывательного управления Ли Чхан Хо, министр госбезопасности Ли Чхан Дэ и командиры главных управлений Генштаба.

В ходе заседания начальник Главного разведывательного управления зачитал доклад о «провокации с нарушением суверенитета» Северной Кореи.

«Товарищ Ким Чен Ын оценил данные и сделал вывод», а также «обозначил важные задачи в отношении сил сдерживания войны» и в использовании права на самооборону, уточняется в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, Генштаб КНА 14 октября отдал приказ привести в полную готовность приграничные артиллерийские силы на границе с Южной Кореей. Пхеньян уточнил, что готов к решительным мерам в случае продолжения запуска Сеулом беспилотников в сторону КНДР.

Позднее в этот же день агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что военные КНДР, предположительно, готовятся к подрыву дорог в направлении границы с Республикой Корея. Отмечалось, что северокорейские военные могут провести такие подрывы в ближайшее время.

В начале февраля замглавы МИД России Андрей Руденко отмечал, что главным источником напряжённой ситуации на Корейском полуострове являются агрессивные и провокационные действия США.