Пхеньян, 13 октября, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Генштаб Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) отдал приказ о приведении в полную готовность к стрельбе артиллерийские соединения у пограничной линии с Республикой Корея. Об этом проинформировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

EPA/KCNA/ТАСС

По информации агентства, соответствующий приказ Генштаба Корейской народной армии (КНА) от 12 октября озвучил представитель минобороны КНДР.

«Артиллерийские соединения вблизи пограничной линии и части, отвечающие за выполнение важного огневого задания, должны быть в полной готовности к стрельбе», — приводит ЦТАК выдержку из приказа.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября ЦТАК сообщило, что МИД КНДР потребовал от Южной Кореи прекратить полёты беспилотных летательных аппаратов с агитационными листовками.

Северная Корея без каких-либо колебаний использует все доступные средства, в том числе ядерное оружие, если США и Южная Корея применят силу против республики. Такое заявление 4 октября сделал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он также назвал «марионеткой» южнокорейского президента Юн Сок Ёля и отметил, что Сеул страдает «манией преследования».

1 октября Юн Сок Ёль предупредил, что применение ядерного оружия Северной Кореей приведёт к «концу её режима». Он призвал Пхеньян перестать думать, что ядерное оружие защитит КНДР, и назвал такую позицию «иллюзией».