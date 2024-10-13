КНДР привела в полную готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
Пхеньян, 13 октября, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Генштаб Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) отдал приказ о приведении в полную готовность к стрельбе артиллерийские соединения у пограничной линии с Республикой Корея. Об этом проинформировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По информации агентства, соответствующий приказ Генштаба Корейской народной армии (КНА) от 12 октября озвучил представитель минобороны КНДР.
«Артиллерийские соединения вблизи пограничной линии и части, отвечающие за выполнение важного огневого задания, должны быть в полной готовности к стрельбе», — приводит ЦТАК выдержку из приказа.
Как передавало ИА Регнум, 11 октября ЦТАК сообщило, что МИД КНДР потребовал от Южной Кореи прекратить полёты беспилотных летательных аппаратов с агитационными листовками.
Северная Корея без каких-либо колебаний использует все доступные средства, в том числе ядерное оружие, если США и Южная Корея применят силу против республики. Такое заявление 4 октября сделал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он также назвал «марионеткой» южнокорейского президента Юн Сок Ёля и отметил, что Сеул страдает «манией преследования».
1 октября Юн Сок Ёль предупредил, что применение ядерного оружия Северной Кореей приведёт к «концу её режима». Он призвал Пхеньян перестать думать, что ядерное оружие защитит КНДР, и назвал такую позицию «иллюзией».