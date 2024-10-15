Кишинёв, 15 октября, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду встретилась с участниками музыкальной группы «Би-2» и по совместительству новыми гражданами этой республики, а также певицей Лаймой Вайкуле после их выступления на концерте в честь Дня города в Кишинёве. Об этом 15 октября сообщил портал Unimedia.

Кадр из видео

Санду, утверждается в материале, пожала артистам руки и поблагодарила их за присутствие на празднике.

«[Вы] всегда рады помочь тем, кто верит в демократию и мир. Спасибо, что приехали сегодня сюда и поддержали нас», — сказала Санду.

Примечательно, что все собравшиеся, уже не раз отметившиеся антироссийскими заявлениями, общалиьс между собой на русском языке.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля глава пресс-службы администрации молдавского президента Адриан Бэлуцел заявил, что несколько участников «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии. 27 мая Санду подписала указ о предоставлении членам группы «Би-2» молдавского гражданства.

Вокалист группы Лёва (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в мае 2023 года заявил, что не планирует возвращаться в Россию. Кроме того, стало известно, что у него есть только израильский паспорт, а члены музыкального коллектива отправляют деньги на Украину.

Лайма Вайкуле после начала специальной военной операции на Украине заявила, что «содержала весь Советский Союз» и что теперь она не будет выступать в России. В МИД России высмеяли её заявление, а в Госдуме предложили запретить исполнительнице въезд в страну.

В марте 2024 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что россиян, уехавших из страны и разделивших вражеские взгляды, дома не ждут. Вместе с тем ранее он подчёркивал, что граждане РФ, покинувшие страну после начала спецоперации на Украине, имеют полное право вернуться на Родину, даже если они родственники иностранных агентов. Все добропорядочные россияне могут спокойно возвращаться в страну, отметил он.