Москва, 21 марта, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сбежавших из страны с началом специальной военной операции и разделивших вражеские взгляды граждан, обратно не ждут.

Global Look Press

«Если вы внимательно слушали президента, его высказывания ведь к чему сводились: среди несогласных есть те, кто остается вместе со своей Родиной. А есть те, кто стал врагом. Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие. Их здесь не будут ждать, это точно», — подчеркнул представитель Кремля в опубликованном 21 марта интервью aif.ru.

Вместе с тем Песков пообещал, что вступивших на путь активных врагов предателей будут уничтожать. Слава Богу, как отметил представитель Кремля, таковых не много.

Как сообщало ИА Регнум, на коллегии ФСБ 19 марта президент России Владимир Путин призвал искать действующих против России в составе украинских диверсионных групп предателей и наказывать их без срока давности. Глава государства также сравнил предателей России с власовцами. Путин подчеркнул, что все попытки прорывов украинских диверсантов на территорию России закончились неудачами, но всех необходимо выявить поимённо.

Украинские диверсанты пытались прорваться на территорию России с трёх направлений 12 марта. Участники попыток, экстремисты украинского «Легиона «Свобода России» (формирование признано террористическим и запрещено в РФ), публиковали в Сети видео якобы «взятия под контроль» села Тёткино в Курской области. Однако, как выяснилось позднее, ролики, на которых они якобы уже находятся на территории России, на самом деле сняли в посёлке Рыжёвка на Украине.

Посол России в США Анатолий Антонов также заявлял, что Соединённые Штаты Америки ввели очередные антироссийские санкции из-за того, что не получилось воздействовать на россиян с помощью бежавших из страны релокантов и предателей. Как подчеркнул дипломат, такой нелепый шаг американской администрации продемонстрировал бессилие и разочарование тем, что «ставка» Вашингтона не сработала. Наоборот, как указал Антонов, россияне на прошедших президентских выборах показали единство и сплочённость.