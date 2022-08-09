Москва, , 15:34 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (СРЗП) просит главу Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова рассмотреть возможность запретить въезд в Россию певице Лайме Вайкуле из-за ее позиции по поводу специальной военной операции России на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения прошу Вас, Александр Васильевич, рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию РФ латвийской певице Лайме Вайкуле», — говорится в письме на имя Бортникова.

Парламентария возмутило то, что на концерте в Литве 31 июля 2022 года певица Вайкуле развернула украинский флаг.

Кроме того, по словам парламентария, готовится законопроект о запрете въезде в Россию гражданам, не поддерживающим действия России на Украине.

Ранее на фоне запрета выдачи виз Болгарией, Финляндией и Латвией гражданам России в Госдуме предложили ввести временные ограничения на въезд в Россию гражданам РФ, ранее ее покинувшим.

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