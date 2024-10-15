Москва, 15 октября, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы России давят украинских боевиков на сватовско-купянском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом во вторник, 15 октября, рассказал глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Евгений Биятов/РИА Новости

По словам Ганчева, на харьковском направлении сохраняется активная боевая ситуация.

«Наши бойцы продолжают давить противника на сватовско-купянском направлении. Благодаря прорыву линии обороны противника нашим удалось установить огневой контроль над трассой, соединяющей несколько населённых пунктов. Это не даёт врагу провести ротацию и подтянуть подкрепление», — привело его слова «РИА Новости».

Глава военно-гражданской администрации уточнил, что дорога возле Кругляковки простреливается, при этом армия России также контролирует передвижение противника севернее реки Оскол, а в районе Петропавловки происходят активные боестолкновения.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября российский оператор беспилотника уничтожил «минный шлагбаум», выложенный украинскими боевиками поперёк дороги в Харьковской области. Дрон подлетел к выложенным поперёк дороги противотанковым минам и сбросил на них гранату.

Позднее в этот же день представитель силового ведомства РФ сообщил об уничтожении на харьковском направлении разведывательной группы украинской армии, в составе которой был наёмник из США. В составе группы киевских боевиков было восемь бойцов.

Генштаб ВСУ 7 октября назвал напряжённой для украинских формирований ситуацию на передовой. При этом особенно напряжённым было названо положение ВСУ на лиманском, купянском, покровском и кураховском направлениях.

Военный эксперт Андрей Марочко 25 сентября сообщил, что бойцы украинской армии докладывают командованию ВСУ об ухудшении оперативно-тактической обстановки под Купянском на фоне продвижения армии России. По его словам, у украинских формирований на этом направлении наблюдаются перебои с поставками боеприпасов и нехватка живой силы.