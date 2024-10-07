Киев, 7 октября, 2024, 19:40 — ИА Регнум. По всей линии фронта ситуация остаётся напряжённой, особенно на лиманском, купянском, покровском и кураховском направлениях, заявили в пресс-службе Генштаба ВСУ 7 октября.

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«Ситуация на фронте остаётся напряжённой. В настоящее время количество сегодняшних боевых столкновений возросло до 88. Горячее всего сейчас на лиманском, купянском, покровском и кураховском направлениях», — указано в посте.

Как передавало ИА Регнум, ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Сумской области. Также российские войска нанесли удары по инфраструктуре двух военных аэродромов противника, по складам с боеприпасами и военно-техническим имуществом ВСУ.

По данным на 7 октября, ВСУ потеряли более 21 тыс. военных за время боёв на курском направлении. Также украинские подразделения потеряли 586 автомобилей, 173 артиллерийских орудия, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники противника.