Москва, 13 октября, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Российский оператор дрона уничтожил «минный шлагбаум», который украинские военные выложили поперёк дороги в Харьковской области. Видеокадры уничтожения опубликовало 13 октября Министерство обороны России.

кадр из видео

«В ходе ведения воздушной разведки был обнаружен минный шлагбаум из противотанковых мин у дороги, ведущей к позициям украинских подразделений», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Вместе с этим министерство сопроводило сообщение кадрами, на которых видно, как беспилотник подлетает к противотанковым минам, расположенным поперёк дороги, и сбрасывает на них гранату, в результате чего минный шлагбаум был уничтожен.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября Минобороны России опубликовало видео уничтожения ракетой «Искандер-М» дивизиона зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ.

6 октября Министерство обороны РФ показало кадры, на которых расчёт комплекса «Искандер-М» уничтожает судно с боеприпасами, которые поставляются на Украину из Европы, в порту «Южный» Одесской области. Минобороны сообщило, что ракетный удар был нанесён в момент разгрузки снарядов. Так, на видео можно заметить детонацию боеприпасов.