Москва, 25 сентября, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) докладывают командованию об ухудшении оперативно-тактической обстановки под Купянском в Харьковской области из-за продвижения российских военных. Об этом 25 сентября сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

«По перехваченным данным стало известно об ухудшении положения украинских боевиков. В частности, осложнилась оперативно-тактическая обстановка в районе Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Ковшаровки, Глушковки, Кругляковки и Стельмаховки», — написал Марочко в Telegram-канале.

По его словам, российские военные увеличили давление на украинские позиции, у ВСУ наблюдаются перебои с поставками боеприпасов, личного состава не хватает для восполнения потерь. Помимо этого, ситуацию в рядах ВСУ усугубляют низкое морально-психологическое состояние бойцов и высокий уровень дезертирства.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа украинские военные пожаловались на ухудшение ситуации на покровском направлении после начала наступления ВСУ на Курскую область.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отмечал, что ситуация с потерями на фронте для ВСУ ухудшается. Отвечая на вопрос, как долго ВСУ смогут продержаться при столь высоких потерях, он ответил, что это будет зависеть от «морального духа» ВСУ, от единства между военными и гражданскими на Украине, а также от «единства Запада» в поддержке Киева.