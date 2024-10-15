Москва, 15 октября, 2024, 15:47 — ИА Регнум. В НАТО могут создать новое командование, создать логистический центр, и, если надо открыть две дополнительные пиццерии в Рамштайне, это не имеет никакого отношения к реальному положению дел в зоне спецоперации, заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян в разговоре с ИА Регнум.

Martyn Wheatley/Global Look Press

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил 14 октября с утверждением, что создание нового командования в немецком Висбадене якобы приведёт к изменениям в конфликте на Украине.

По словам политолога, это не является показателем каких-то изменений, даже в какой-то степени формальных, в деятельности НАТО.

«Понятно, что никто руководство особо менять не будет. Всё равно там в штабе будут доминировать американские и английские генералы. Структура не изменится. Подобные заявления являются абсолютно декларативными вещами, которые не имеют никакого отношения к реальному положению дел на фронте», — уверен американист.

Политолог заявил, что в НАТО и раньше происходили перестановки, создавались логистические центры, но это не связанно с приходом Рютте. Это общая тенденция, считает эксперт, потому что в альянсе готовятся к затяжной войне с Россией.

«Курс на эскалацию конфликта принят, и, если для этого необходимо создать логистический центр, они его создадут, если надо открыть две дополнительные пиццерии в Рамштайне, они это сделают. Это непринципиально и не имеет значения», — заявил Ордуханян.

Политолог напомнил, что в НАТО было принято общее решение о передаче Украине техники и оружия. Но стоит посмотреть, как ведет себя Германия, как ведет себя Венгрия, как ведёт себя Словакия, заявляя, что не будут поставлять и всё. В Вашингтоне не довольны таким поведением, и теперь будут делать ставку на Польшу, считает эксперт.

«Польша новый смотрящий НАТО, скажем так. Претендует на это место, сместив Германию, по крайней мере пытаясь её отодвинуть. А остальное это всё не политика, а политиканство. То, чем наши враги занимаются испокон веков. Вот этот их междусобойчик, он не стоит внимания. Это пена, которая сойдет. Последнее слово во всём этом скажет русский солдат, который водрузит знамя над Бандеро-фашистским Рейхстагом», — заключил эксперт.

2 июля ИА Регнум сообщало о том, что НАТО отправляет высокопоставленного чиновника на Украину. Такое заявление в альянсе сделали, когда обсуждали создание нового командования, которое будет располагаться в Висбадене.

Днём ранее политолог Томас Грэм в материале The Hill заявил, что Украина в случае сохранения нейтрального статуса сможет тайно получать от США и других стран НАТО военную и разведывательную помощь. А в начале июня, президент США Джо Байден в интервью журналу Time допустил, что Украину могут не принять в НАТО. По словам президента США, этого не произойдёт после окончания вооружённого конфликта.