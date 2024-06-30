Вашингтон, 1 июля, 2024, 01:54 — ИА Регнум. Украина в случае сохранения нейтрального статуса сможет тайно получать от США и других стран НАТО военную и разведывательную помощь. Такую возможность в материале для американского издания The Hill описал политолог Томас Грэм.

Иван Шилов ИА Регнум Украина,НАТО

Он подчеркнул, что членство Украины в НАТО является самым сложным вопросом, с которым альянс сталкивался за всё время с момента первого расширения.

Политолог отметил, что Украина кардинально отличается от всех других европейских стран-членов альянса, поскольку Украина занимает уникальное место в сфере политических интересов и интересов безопасности Российской Федерации.

«Если членство в НАТО — это слишком большой шаг вперёд, что следует предпринять Украине? Швеция предлагает модель, которую можно адаптировать к текущей ситуации», — указал Грэм.

По его словам, Швеция во время холодной войны формально считалась неформальным государством, но обладала мощным оборонно-промышленным сектором и боеспособной армией, а также поддерживала тесное сотрудничество в сфере безопасности с США и другими союзниками по НАТО.

Томас Грэм предположил, что Западу в условиях невозможности членства Украины в НАТО следует добиться от Киева соглашения о нейтральном статусе. По мнению политолога, в этом случае Украина, подобно Швеции, сможет получать от западных союзников военную и разведывательную поддержку, а также помощь в восстановлении оборонно-промышленного сектора.

Как передавало ИА Регнум, официальные лица и представители западных стран неоднократно указывали на невозможность членства Украины в НАТО. Так, в начале июня президент США Джо Байден в интервью журналу Time заявил, что Украину могут не принять в НАТО и после завершения военного конфликта.

По данным The New York Times, страны Североатлантического альянса на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне предложат Киеву координацию помощи вместо того, чтобы пригласить Украину в альянс. Отмечалось, что таким образом НАТО хочет успокоить главу киевского режима Владимира Зеленского.

14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел озвучил условия, при соблюдении которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. По словам главы государства, Киев должен признать возвращение Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, вывести войска с территории новых российских регионов, а также отказаться от планов вступить в Североатлантический альянс.