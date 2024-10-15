Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Йоав Галант согласовали способ и время удара по Ирану. Об этом 15 октября сообщил израильский телеканал Kan.

ATEF SAFADI/ЕРА/ТАСС

По информации журналистов, в ходе консультаций стороны пришли к полному согласию по этому вопросу. Они также договорились об интенсивности атаки.

«Однако для проведения операции все ещё требуется окончательное одобрение кабинета министров», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, газета The Washington Post 14 октября сообщила, что Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом Соединённых Штатов Америки Джо Байденом завил о готовности Израиля нанести удар по Ирану. Он уточнил, что планируется атаковать военную инфраструктуру, а не нефтяные или ядерные объекты.

Иран вечером 1 октября в ответ на ликвидацию лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по израильской территории. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что было выпущено более 180 баллистических ракет и большинство из них были перехвачены средствами ПВО.

5 октября ЦАХАЛ признала, что часть иранских ракет достигла авиабаз Неватим и Тель-Ноф военно-воздушных сил Израиля. При этом она уточнила, что повреждения не снизили боеготовность войск еврейского государства.

Телеканал Al Jazeera сообщил, что Иран предупредил США о намерении пойти на нетрадиционные меры, если Израиль решится на ответный удар. Тегеран подчеркнул, что отказывается от политики «односторонней сдержанности».