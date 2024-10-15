Москва, 15 октября, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Совокупные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки в зоне проведения специальной военной операции составили до 1575 бойцов. Об этом 15 октября сообщили в Минобороны РФ.

Edgar GutiÃ©rrez/Global Look Press

Бойцы войсковой группировки «Юг» ликвидировали до 590 украинских военных, «Центр» — до 500, «Запад» — до 300, «Восток» — до 95, «Днепр» — более 60, «Север» — до 30.

Также в зоне ответственности Северной группировки были уничтожены два автомобиля и полевой склад боеприпасов ВСУ. Подразделения Западной группировки отразили четыре контратаки украинских штурмовых групп и уничтожили два склада с боеприпасами. Военные группировки «Юг» отразили три контратаки подразделений 28-й, 46-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

Подразделения Центральной группировки отразили две контратаки штурмовых групп 100-й механизированной бригады ВСУ. Военные группировки «Днепр» уничтожили склад с боеприпасами и два автомобиля украинской армии.

Как передавало ИА Регнум 15 октября, ВС России на данный момент освободили от украинских формирований уже больше двух третей территории города Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Дзержинск является мощным укрепрайоном украинской армии с развитой железнодорожной сетью. Его освобождение позволит армии России улучшить снабжение по участку дороги Донецк — Горловка — Артёмовск и будет угрожать заходом в тыл группировке ВСУ в Клещеевке.

В этот же день артиллеристы группировки российских войск «Восток» из Бурятии успешно пресекли попытку бежавших из Угледара украинских боевиков закрепиться на новых позициях под городом. Расчёты 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» и 240-мм миномётов особой мощности 2С4 «Тюльпан» нанесли удары по позициям подразделений ВСУ.